Каталонский гранд готовится сделать последнее предложение по 23-летнему нападающему в текущее трансферное окно, утверждает Goal.

Суарес и Видаль тренировались вне общей группы Барселоны – игроки попрощаются с клубом уже в понедельник

Сначала Барселоне следует решить ситуацию с уходом Суареса. Уругваец не нужен Рональду Куману в следующем сезоне, однако его действующий контракт рассчитан еще на год. Договориться с Интером также будет непросто – миланцы настаивают на клаусуле Лаутаро, которая составляет 111 млн евро.

Отметим, что Мартинес провел 49 поединков за "нерадзурри" в прошлом сезоне, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач. Аргентинец дважды огорчал Шахтер в полуфинале Лиги Европы (5:0).

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