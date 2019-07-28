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Барселона готовит еще 4 громких трансфера: на радаре находятся два игрока, столько же – на выход

18:05 308 Читати українською
Барселона готовит еще 4 громких трансфера: на радаре находятся два игрока, столько же – на выход
Неймар и Коутиньо / Фото Metro

Барселона попытается еще наделать шума на трансферном рынке.

После возвращения из турне по Японии руководство Барсы сосредоточились на кадровых изменениях в команде.

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До закрытия трансферного окна каталонцы попытаются завершить подписание защитника Бетиса Фирпо Хуниора и нападающего ПСЖ Неймара, сообщает испанский журналист Жерар Ромеро.

Зато в лагере "блаугранас" намерены избавиться от хавбека Коутиньо и форварда Малкома, который близок к переходу в Боруссию Д.

Новый сезон для Барсы начнется уже 16 августа матчем против Атлетика в первом туре Ла Лиги.

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