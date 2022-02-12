У полузащитника Бетиса Набиля Фекира есть шанс оказаться в команде Хави Эрандеса.

Набиль Фекир попал на радары Барселоны, за подписание француза лично болеет президент "блаугранас" Жоан Лапорта, сообщает Sport.es.

"Это будет катастрофа", – директор Барселоны установил цель на сезон для Хави

Каталонцы готовы заплатить за 28-летнего полузащитника 60 млн евро, однако в лагере Бетиса не готовы отпускать Набиля дешевле, чем за 80 млн. Действующий контракт футболиста с Бетисом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Фекир провел 29 матчей, в которых отличился 7-ю голами и совершил столько же ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро.

Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ