Барселона готовит 112 млн за Лаутаро Мартинеса, – СМИ

Форвард Интера и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес привлек внимание Барселоны.

Барселона обратила внимание на выступления Лаутаро Мартинеса на Копа Америка. Форвард Интера является лучшим бомбардиром Аргентины на турнире – в его активе 2 гола.

"Блаугранас", которые длительное время ищут замену Луису Суаресу, готовы выложить за 21-летнего нападающего 112 млн евро Из этой суммы 10% получит Расинг – бывший клуб форварда. Отмечается, что именно такая клаусула указана в контракте Лаутаро Мартинеса с Интером, информирует Football Italia со ссылкой на Radio La Red.

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Партнер Лионеля Месси в сборной Аргентины забил уже 5 голов в 9 матчах за национальную команду. Отмечается, что потенциальная продажа Лаутаро позволит Интеру подписать Эдина Джеко и Ромелу Лукаку.

Лаутаро Мартинес перебрался в Интер прошлого года из аргентинского Расинга за 14 млн евро. В дебютном сезоне в Италии форвард забил 9 голов (из них 6 – в Серии А).

Напомним, Барселона также ведет переговоры о переходах Антуана Гризманна и Неймара.

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