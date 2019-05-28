toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Барселона готова заменить Вальверде на Мартинеса – в новый тренерский штаб войдет Анри

28 мая 22:44 93 Читати українською
Барселона готова заменить Вальверде на Мартинеса – в новый тренерский штаб войдет Анри
Тьерри Анри и Роберто Мартинес / Reuters

Изменения на тренерском мостике Барселоны становятся все более вероятными.

Роберто Мартинес уже подбирает тренерский штаб для работы с каталонцами, информирует известный журналист и агент ФИФА Жорди Хота.

Неймара на Дембеле – ПСЖ и Барселона готовят сенсационный обмен звездами

Барселона сообщила Эрнесто Вальверде, что он не будет работать в клубе в следующем сезоне. Вместо него должен прийти тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Испанец хочет пригласить к себе легендарного Тьерри Анри, с которым знаком по совместной работе в европейской сборной.

Роберто Мартинес прокомментировал информацию о своем назначении в Барселону

Француз имел опыт самостоятельной работы с Монако, но провалился и был уволен через три месяца после назначения.

blog_ava
Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіона
28 мая
546
Теги
Барселона Барселона Испания Роберто Мартинес Роберто Мартинес Тьерри Анри Тьерри Анри
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
38
мин
Челси
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук