Барселона готова заменить Вальверде на Мартинеса – в новый тренерский штаб войдет Анри

Изменения на тренерском мостике Барселоны становятся все более вероятными.

Роберто Мартинес уже подбирает тренерский штаб для работы с каталонцами, информирует известный журналист и агент ФИФА Жорди Хота.

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Барселона сообщила Эрнесто Вальверде, что он не будет работать в клубе в следующем сезоне. Вместо него должен прийти тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Испанец хочет пригласить к себе легендарного Тьерри Анри, с которым знаком по совместной работе в европейской сборной.

Роберто Мартинес прокомментировал информацию о своем назначении в Барселону

Француз имел опыт самостоятельной работы с Монако, но провалился и был уволен через три месяца после назначения.