Ранее он был бесспорным игроком стартового состава, но появление Марка Касадо и Марка Берналя означает, что теперь место нидерландцу в стартовом составе не гарантировано, даже если он вернется к своим оптимальным кондициям после травмы.

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Френки ещё не ответил на предложение Барселоны о новом контракте, и с течением времени становится все более вероятным, что он в конечном итоге уйдет. Барселона не будет сидеть сложа руки, если де Йонг не согласится на новую сделку, поскольку клуб понимает, что его стоимость значительно снизится следующим летом – соглашение де Йонга рассчитано до лета 2026 года. Как информирует Relevo, позиция клуба заключается в том, что полузащитника "лучше продать раньше, чем позже", если он не подпишет контракт.

Одним словом, Барселона будет открыта к предложениям.

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