Барселона готова выложить 110 млн евро за Сауля

Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес может продолжить карьеру в Каталонии.

"Блаугранас" рассматривают возможность приобретения хавбека "матрасников" Сауля Ньигеса, утверждает AS.

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По информации источника, Барселона готова заплатить Атлетико за трансфер игрока сборной Испании 110 млн евро. Руководство каталонского клуба считает, что именно Ньигес сможет достойно заменить Ивана Ракитича, который, очевидно, вскоре покинет клуб.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Сауля в 90 млн евро. Его контракт с Атлетико действует до 30 июня 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона не планирует продлевать контракт с Ракитичем. На хорвата претендуют Челси, ПСЖ и Бавария. Сам Иван предпочитает остаться в составе "сине-гранатовых", однако вынужден будет уйти, если в клубе на него больше не рассчитывают.

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