Барселона готова включить Умтити в трансфер Депая – нидерландец прокомментировал возможный переход
Барселона продолжает искать пути усиления атаки без нарушения финансового фэйр-плей.
Умтити может вернуться в Лион в обмен на Депая, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
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Сам нидерландец уже отреагировал на возможный переход в ряды "блаугранас": "Посмотрим, как все сложится. Завтра я пообщаюсь с Лионом. Посмотрим, что произойдет. Я не так много слышал от своего агента. Знаю об интересе со стороны Барселоны, но сейчас не могу ничего сказать, потому что не так много знаю", – приводит слова Депая Goal со ссылкой на NOS.
К слову, Мемфис провел только 22 поединка в сезоне 2019/20 в составе Лиона, записав в свой актив 15 забитых мячей и 2 ассиста.
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