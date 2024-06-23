Барселона будет открыта ко многим предложениям по своим игрокам в летнее межсезонье.

В списке неприкасаемых игроков каталонского клуба лишь шестеро футболистов, утверждает Sport.es. Это вратарь тер Штеген, защитник Кубарси, хавбеки Педри, Гави, Фермин и Ямал.

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В ближайшие годы Барселона планирует делать ставку на выпускников Ла Масии. "Кулес" уже выставили на продажу значительную часть состава, который в прошлом сезоне не выиграл ни одного трофея. Если будут хорошие предложения, то на выход могут отправиться очень много игроков. Некоторые могут уйти в аренду.

Напомним, Барселона получила нового тренера. Хави покинул клуб после длительной саги, а на его место пригласили немца Ханси Флика.

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