Барселона готова судиться с Nike из-за проблем с формой на новый сезон

У каталонской Барселоны возникли проблемы с началом продаж новой экипировки.

Американская компания Nike, которая является техническим спонсором "сине-гранатовых", сняла с продажи новую форму каталонского клуба из-за производственных проблем и отозвала из магазинов уже имеющийся товар из-за низкого качества, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, оказалось, что футболки линяют под влиянием пота или воды при стирке. Есть два типа футболок – с более дорогими все в порядке, а вот более дешевые пришлось отозвать с полок магазинов.

Барселона во главе с президентом Жозепом Бартомеу уже направила жалобу в Nike и просьбу, чтобы фирма компенсировала убытки, которые несет клуб из-за невозможности реализовывать форму. Бартомеу попросил помощников оценить потери, чтобы требовать от Nike конкретную сумму. Дело может дойти до суда, если компания откажется компенсировать убытки. Nike при этом не сообщил, когда сможет подготовить переработанные футболки.

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