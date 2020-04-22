Барселона готова рассмотреть все предложения по трансферу Артура

Полузащитник Барселоны Артур уже летом может сменить место работы.

Барселона готова попрощаться с Артуром, если поступит достойное предложение, сообщает Mundo Deportivo.

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В услугах 23-летнего бразильца заинтересованы Интер и Тоттенхэм. В каталонском гранде ожидают запросы от этих клубов.

Напомним, летом 2018-го Барса приобрела хавбека у Гремио за 31 млн евро, сейчас его стоимость по данным transfermarkt составляет 56 млн. В нынешнем сезоне Ла Лиги Артур провел 16 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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