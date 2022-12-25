В Барселоне признают, что 26-летний Рафинья пока не оправдывает ожиданий. Бразилец начал сезон в статусе основного игрока, но со временем потерял доверие Хави, преимущественно использующего на правом фланге атаки Усмана Дембеле.

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"Сине-гранатовые" уже раздумывают над продажей Рафиньи летом 2023 года. Трансфер вингера, к которому есть интерес в АПЛ, оценивают примерно в 50 миллионов евро. Правда, есть одна серьезная проблема – сам игрок никуда не собирается, сообщает Relevo.

Летом бразилец выбирал между Челси и Барселоной, но в итоге решил присоединиться к "сине-гранатовым". Рафинья настроен доказать Хави право на место в составе. Окружение игрока намекает на пример Винисиуса в Реале, который в первые сезоны тоже разочаровывал, а затем стал ключевым игроком мадридцев.

Напомним, летом Барса заплатила Лидсу за бразильца 58 миллионов евро. Рафинья сыграл 18 матчей, забил 2 гола и 4 раза ассистировал партнерам. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

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