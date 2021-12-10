Марк-Андре тер Штеген и Фрэнки де Йонг разочаровали руководство клуба и могут попрощаться с Барселоной.

Барселона из-за преждевременного вылета из Лиги чемпионов недосчитается солидной суммы, которая выглядит катастрофой на фоне финансовых проблем клуба. Для перестройки состава придется продавать кого-то из основных футболистов.

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Де Йонг и тер Штеген были в списке неприкасаемых, но в этом сезоне разочаровывают. Слабые выступления звезд заставили руководство изменить мнение. Барселона готова продать Фрэнки и Марка-Андре, сообщает AS.

Нидерландец и немец не демонстрируют высокий уровень игры, а также не стали лидерами раздевалки Барселоны. Однако на рынке они все равно высоко оцениваются: 55 млн тер Штеген и 90 млн де Йонг. Фактически это единственные ликвидные активы Барселоны. Остальные звезды либо состарились, либо сильно потеряли в цене.

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