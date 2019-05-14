Барселона готова предложить Атлетико Коутиньо ради трансфера Гризманна

Барселона серьезно настроена забрать Антуана Гризманна любой ценой.

Барселона и Атлетико готовят соглашение по обмену игроками, сообщает Don Balon.

Дибала и Икарди могут заменить Гризманна в Атлетико, – AS

По информации издания, каталонцы намерены приобрести форварда Гризманна, предложив за него полузащитника Коутиньо. Бразилец не оправдывает надежд "блаугранас", поэтому клуб рассматривает возможность его выгодной продажи. Сам хавбек уже якобы дал согласие на трансфер в Атлетико.

Ранее сообщалось, что чемпион Испании хочет получить за Коутиньо около 105 млн евро.

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