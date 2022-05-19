Каталонцы грезят приходом Роберта Левандовски и могут предложить взамен одного из лучших бомбардиров команды в текущем сезоне.

"Блаугранас" готовы поднять свое предложение относительно Левандовски до 35 млн евро или предложить Мемфиса Депая как часть оплаты трансфера поляка, сообщает Mundo Deportivo.

В Барселоне уже продают футболки Левандовски – агент форварда прибыл в Испанию

Бавария готова отпустить свою главную звезду только если сможет найти ему замену, поэтому "сине-гранатовые" надеются, что этим игроком сможет стать именно Депай, отличившийся 13 голами в 37 матчах за Барсу в этом сезоне.

Барселона продолжает считать Роберта центровой фигурой проекта, поэтому так отчаянно стремится его подписать, но сложности добавляет сложная финансовая ситуация. Левандовски уже демонстрирует желание стать игроком Барсы, поскольку готов согласиться на безумное уменьшение зарплаты – с 22 до 6 млн евро.

Напомним, после последнего тура Бундеслиги Роберт объявил, что, может быть, больше не сыграет за Баварию. Руководство клуба подтвердило желание форварда уйти, но будет просить за него 35-40 млн евро. Соглашение Левандовски с Баварией рассчитано еще на год.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій