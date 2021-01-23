Вингер каталонцев Усман Дембеле в ближайшее время планирует решить вопрос о будущем в клубе.

Нынешнее руководство Барселоны пыталось обсудить продолжение сотрудничества с Усманом, но тот отказался. Футболист ожидает переговоры с новым президентом клуба, утверждает Diario Sport.

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Если же "блаугранас" не удастся договориться о пролонгации соглашения, которое рассчитано до лета 2022-го, то клуб может продать Дембеле уже летом. За этой ситуацией пристально следят несколько грандов, которые не против усилиться французом: МЮ, Челси, Ювентус и Бавария. Однако, Барса все же пытаться сохранить форварда, если его выступления улучшаться.

Напомним, каталонцы приобрели Усмана Дембеле в Боруссии за 130 млн евро в 2017 году. В текущем сезоне французский вингер провел 19 поединков, в которых отличился шестью голами и тремя ассистами.

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