Американец не прочь сменить клубную прописку, чтобы иметь возможность получать регулярную игровую практику.

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По информации Mundo Deportivo, Пулишич стал трансферной целью Барселоны. Отмечается, что переход может состояться уже зимой. Речь идет об аренде, поскольку каталонцы не имеют возможности совершать дорогие трансферы. Американцу нравится такой сценарий, ведь в Челси он не может выиграть конкуренцию.

Добавим, что в январе 2019-го Челси заплатил Боруссии Д за Пулишича 64 млн евро. В текущем сезоне вингер лишь 10 раз появлялся на футбольном поле, записав в свой актив два гола и один ассистент.

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