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Барселона готова пойти на большую жертву, чтобы избавиться от Коутиньо

18:48 54 Читати українською
Барселона готова пойти на большую жертву, чтобы избавиться от Коутиньо
Филиппе Коутиньо / Getty Images

Барселона надеется этим летом найти новый клуб для хавбека Филиппе Коутиньо.

Действующие чемпионы Испании готовы даже продолжить платить часть зарплаты бразильца в случае аренды, утверждает Тelegraph.

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Приоритетами Коутиньо являются английские гранды или остаться в Баварии еще на один сезон. Впрочем, зарплата хавбека в размере 200 тысяч фунтов в неделю беспокоит претендентов. Барселона также не собирается удерживать игрока, поэтому возможен компромисс – "блаугранас" примут часть расходов на себя, чтобы бразильца таки кто-то забрал.

Напомним, в нынешнем сезоне Коутиньо забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач в 32 матчах за Баварию.

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Теги
Барселона Барселона Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Испания Трансферы Барселоны
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