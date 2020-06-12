Барселона готова пойти на большую жертву, чтобы избавиться от Коутиньо

Барселона надеется этим летом найти новый клуб для хавбека Филиппе Коутиньо.

Действующие чемпионы Испании готовы даже продолжить платить часть зарплаты бразильца в случае аренды, утверждает Тelegraph.

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Приоритетами Коутиньо являются английские гранды или остаться в Баварии еще на один сезон. Впрочем, зарплата хавбека в размере 200 тысяч фунтов в неделю беспокоит претендентов. Барселона также не собирается удерживать игрока, поэтому возможен компромисс – "блаугранас" примут часть расходов на себя, чтобы бразильца таки кто-то забрал.

Напомним, в нынешнем сезоне Коутиньо забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач в 32 матчах за Баварию.

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