27-летний испанец может вернуться на родину. В его услугах заинтересована Барселона, сообщает L'Equipe. "Блаугранас" попытаются подписать Берната, если тот не согласует новый контракт с ПСЖ.

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Соглашение со столичным грандом у Хуана завершается уже этим летом. Но, по информации журналиста Мухаммеда Бухафси, стороны близки к продлению контракта до 2026 года. Защитнику якобы комфортно играть в Париже.

Значительную часть текущего сезона Бернат пропускает из-за травмы. В Лиге 1 кампании 2020/21 испанец принял участие лишь в 3 поединках, результативными действиями не отличался.

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