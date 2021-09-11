Барселона готова побороться за лидера Милана – в конкурентах Атлетико, ПСЖ и Ливерпуль
Полузащитник Милана Франк Кессье стал желанной целью для ряда топ-клубов Европы.
Ивуариец еще не договорился с "россонери" о продлении контракта, который истекает в конце нынешнего сезона.
Кессье отказывается продлить контракт с Миланом – на хавбека охотятся Ливерпуль и ПСЖ
Потенциальный статус свободного агента привлекает немало клубов. В частности, Барселона готова вмешаться в борьбу за Кессье, если он все-таки не продлит соглашение с Миланом, утверждает журналист Руди Галетти.
Ранее сообщалось, что Франк не согласился на предложение Милана из-за зарплаты. Ивуариец хочет зарабатывать минимум 8 млн евро в год, а клуб предлагает только 6,5 млн. Якобы такие условия Кессье готов обеспечить ПСЖ. Также за ситуацией следят Ливерпуль и Атлетико.
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