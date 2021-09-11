Ивуариец еще не договорился с "россонери" о продлении контракта, который истекает в конце нынешнего сезона.

Кессье отказывается продлить контракт с Миланом – на хавбека охотятся Ливерпуль и ПСЖ

Потенциальный статус свободного агента привлекает немало клубов. В частности, Барселона готова вмешаться в борьбу за Кессье, если он все-таки не продлит соглашение с Миланом, утверждает журналист Руди Галетти.

Ранее сообщалось, что Франк не согласился на предложение Милана из-за зарплаты. Ивуариец хочет зарабатывать минимум 8 млн евро в год, а клуб предлагает только 6,5 млн. Якобы такие условия Кессье готов обеспечить ПСЖ. Также за ситуацией следят Ливерпуль и Атлетико.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021