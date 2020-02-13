Барселона готова побороться с Челси за Бога

Нападающий Сассуоло Жереми Бога заинтересовал ряд европейских грандов.

Барселона присоединилась к списку претендентов на француза, информирует Mundo Deportivo.

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Каталонцы интересовались Бога еще в декабре, однако решили не начинать переговоров с Сассуоло. Текущий сезон складывается для 23-летнего форварда достаточно успешно, и летом он может пойти на повышение. Главным претендентом на игрока считается Челси, у которого есть право выкупа Бога за 4 млн евро. Барселона готова навязать лондонцам борьбу за перспективного нападающего, который также привлекает своей универсальностью.

Статистика Жереми Бога в 23 матчах сезона 2019/20 – семь голов и четыре ассиста.

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