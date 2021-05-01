Барселона готова выслушать предложения по Миралему Пьяничу и Рики Пучу. В обоих случаях каталонцы готовы согласиться даже на аренду, сообщает Marca. Все из-за Илайша Морибы, прогресс которого закрыл конкурентам дорогу в состав команды.

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По информации издания, Барса попробует отдать боснийца в аренду, чтобы сэкономить на его зарплате, которая составляет более 6 млн евро за сезон. Что касается Рики Пуча, то ему хотят найти команду, где он будет быстрее прогрессировать.

Напомним, Пьянич перешел в Барселону из туринского Ювентуса в сентябре 2020 за 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за каталонцев 28 матчей во всех турнирах, но так и не стал важным исполнителем команды, в среднем проводя на поле один тайм. Результативными действиями до сих пор не отмечался.

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