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Барселона готова отдать в аренду одного из своих главных талантов

09:56 191 Читати українською
Барселона готова отдать в аренду одного из своих главных талантов
Рики Пуиг / Барселона

Каталонцы пытаются трудоустроить одного из лучших воспитанников своей академии.

Хавбек Рики Пуиг проведет сезон 2019/20 в аренде, сообщает CadenaSER.

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Каталонцы хотят, чтобы 20-летний полузащитник получал больше игровой практики на взрослом уровне, но высокая конкуренция в их составе не позволяет ему пробиться в основу. Именно поэтому самым оптимальным решением будет отдать Пуига в годичную аренду клубу, который гарантирует ему стабильное игровое время. Интерес к талантливому игроку проявляет Сарагоса, которая выступает в Сегунде.

В прошлом сезоне Рики Пуиг провел всего 2 матча за Барселону в чемпионате Испании.

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Испания Барселона Барселона Трансферы Барселоны Сарагоса Сарагоса Рикки Пуиг Рикки Пуиг
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