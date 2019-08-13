Барселона готова отдать в аренду одного из своих главных талантов

Каталонцы пытаются трудоустроить одного из лучших воспитанников своей академии.

Хавбек Рики Пуиг проведет сезон 2019/20 в аренде, сообщает CadenaSER.

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Каталонцы хотят, чтобы 20-летний полузащитник получал больше игровой практики на взрослом уровне, но высокая конкуренция в их составе не позволяет ему пробиться в основу. Именно поэтому самым оптимальным решением будет отдать Пуига в годичную аренду клубу, который гарантирует ему стабильное игровое время. Интерес к талантливому игроку проявляет Сарагоса, которая выступает в Сегунде.

В прошлом сезоне Рики Пуиг провел всего 2 матча за Барселону в чемпионате Испании.

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