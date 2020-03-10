Барселона готова обменять Ракитича на хавбека Ювентуса

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич уже летом может примерить цвета Ювентуса.

Ювентус намерен усилиться хавбеком Барсы Иваном Ракитичом, сообщает TV3.

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По информации источника, туринцы готовы предложить "блаугранас" Дугласа Косту. В лагере каталонского гранда заинтересовались таким обменом, ведь хорват давно потерял место в основном составе команды.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Ракитич провел 21 матч, в которых отметился тремя ассистами.

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