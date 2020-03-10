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Барселона готова обменять Ракитича на хавбека Ювентуса

22:38 139 Читати українською
Барселона готова обменять Ракитича на хавбека Ювентуса
Иван Ракитич / Фото ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич уже летом может примерить цвета Ювентуса.

Ювентус намерен усилиться хавбеком Барсы Иваном Ракитичом, сообщает TV3.

Барселона определилась относительно потенциального трансфера Виллиана

По информации источника, туринцы готовы предложить "блаугранас" Дугласа Косту. В лагере каталонского гранда заинтересовались таким обменом, ведь хорват давно потерял место в основном составе команды.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Ракитич провел 21 матч, в которых отметился тремя ассистами.

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