Руководство каталонского клуба может прибегнуть к решительным действиям, чтобы вывести команду из кризиса.

Провал в Лиге чемпионов, где Барса не вышла из группы впервые в ХХІ веке, и текущее седьмое место в чемпионате Испании ставят под угрозу перспективы игроков нынешнего состава.

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По информации журналиста Жорди Грау, только три футболиста могут не беспокоиться за свое будущее. В список неприкасаемых попали Гави, Ансу Фати и Нико Гонсалес. Остальные же должны доказать свою ценность до конца сезона.

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Летом Барселона готова приступить к массовой чистке состава. Каталонцы будут разрывать контракты и будут пытаться продавать ненужных футболистов. Отмечается, что будут выслушаны предложения по любому игроку, кроме упомянутого трио.

Следует заметить, что на такие шаги клуб вынужден пойти не только для того, чтобы заработать на новые трансферы. Барсе также нужно разгружать бюджет зарплат, поскольку новичков будет сложно зарегистрировать в Ла Лиге.

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