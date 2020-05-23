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Барселона готова массово продавать – только шесть игроков имеют иммунитет

13:34 107 Читати українською
Барселона готова массово продавать – только шесть игроков имеют иммунитет
ФК Барселона

Каталонская Барселона летом может стать одним из самых активных игроков на трансферном рынке.

Руководство "сине-гранатовых" уже проинформировало большинство своих игроков о возможном трансфере, сообщает Marca.

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По информации издания, только шесть футболистов гарантированно останутся в команде после летнего трансферного окна: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Фрэнки де Йонг, Марк-Андре тер Штеген, Ансу Фати и Жерар Пике.

Что касается остальных игроков, Барселона готова выслушивать предложения других клубов. Отмечается, что почти не имеют шансов остаться в столице Каталонии Иван Ракитич, Нету и Артуро Видаль. Руководство готово пожертвовать практически любым футболистом ради трансферов форварда Интера Лаутаро Мартинеса и хавбека Ювентуса Миралема Пьянича.

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Теги
Барселона Барселона Испания Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Ансу Фати Ансу Фати Артуро Видаль Артуро Видаль Иван Ракитич Иван Ракитич Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Лионель Месси Лионель Месси Жерар Пике Жерар Пике Антуан Гризманн Антуан Гризманн Луиш Нету Луиш Нету
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