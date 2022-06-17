На вчерашнем собрании членов клуба было поддержано соглашение, которое может принести от 500 до 700 млн евро, сообщает AS.

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Речь идет о продаже до 25% доходов от будущих сделок на телеправа и 49,9% прав в сфере лицензирования и мерчендайзинга. Это решение позволит решить ряд краткосрочных проблем Барсы. Хави получит достойный бюджет на летнее окно, также существенно повысится потолок зарплат "кулес", в который раньше не вписывались звезды уровня Левандовски.

Напомним, в прошлом сезоне Барселона не выиграла ни одного трофея, но Хави хотя бы смог вытянуть команду на второе место Примеры и гарантировать участие в Лиге чемпионов.

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