Барселона гарантировала себе дополнительные 500 млн евро – бюджет для кадровой революции Хави
Барселона продолжает предпринимать рискованные финансовые шаги, чтобы оставаться конкурентоспособной.
На вчерашнем собрании членов клуба было поддержано соглашение, которое может принести от 500 до 700 млн евро, сообщает AS.
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Речь идет о продаже до 25% доходов от будущих сделок на телеправа и 49,9% прав в сфере лицензирования и мерчендайзинга. Это решение позволит решить ряд краткосрочных проблем Барсы. Хави получит достойный бюджет на летнее окно, также существенно повысится потолок зарплат "кулес", в который раньше не вписывались звезды уровня Левандовски.
Напомним, в прошлом сезоне Барселона не выиграла ни одного трофея, но Хави хотя бы смог вытянуть команду на второе место Примеры и гарантировать участие в Лиге чемпионов.
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