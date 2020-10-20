Барселона – Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов с участием Зубкова и Харатина
Барселона в рамках матча группового этапа ЛЧ принимает Ференцварош. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Барселона – Фенербахче начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 3", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков попали в основной состав.
Стартовый состав
Барселона: Нето – Роберто, Пике, Лангле, Дест – Пьянич, де Йонг – Тринкау, Коутинью, Фати – Месси
Запасные: Пенья, Араухо, Бускетс, Аленья, Гризманн, Дембеле, Брейтвейт, Дембеле, Пуч, Педри, Фирпо, Мингеса, Тенас
Ференцварош: Дибус – Ботко, Блажич, Ковачевич, Чивич – Харатин, Шигер, Лайдуни – Зубков, Нгуен, Исаэл
Запасные: Богдан, Фримпонг, Сомалия, Ловренчич, Мак, Батурина, Хайстер, Двали, Банки, Боли
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