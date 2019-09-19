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Барселона еще не определилась, попытается ли вернуть Неймара снова

21:31 49 Читати українською
Барселона еще не определилась, попытается ли вернуть Неймара снова
Неймар / фото из соцсетей

Генеральный директор каталонской Барселоны Оскар Грау поделился мнением о ситуации с форвардом ПСЖ Неймаром.

"Мы сделали все возможное, чтобы приобрести Неймара. Сделали много предложений ПСЖ, но во всех случаях получили отказ. Не знаю, будем ли мы снова пытаться купить Неймара. План на следующее лето будет составлен позже.

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Было бы хорошо вернуть Неймара, но условия должны быть разумными. Если бы некоторые параметры были достигнуты, это стало бы возможным, но в ПСЖ не обрадовались бы его потере", – цитирует Грау Goal.

Напомним, в течение прошлого лета 27-летний футболист прилагал все усилия, чтобы перейти из ПСЖ в Барселону, в чем не раз публично признавался. Это вызвало гнев и негативные эмоции у большинства поклонников парижского клуба.

Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 год. Контракт 27-летнего бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Испания Неймар в Барселону Неймар Неймар Барселона Барселона
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