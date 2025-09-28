Барселона едва не потеряла еще одного игрока перед матчем с ПСЖ – придется играть с дискомфортом, кадровая дилемма Флика
Полузащитник Барселоны Марк Касадо не смог завершить тренировку из-за дискомфорта.
Эпидемия травм в Барселоне продолжается. На тренировке перед матчем против Реал Сосьедада небольшого повреждения получил Марк Касадо, информирует Diario SPORT.
Медицинские работники Барселоны прибегли к мере пресечения, но ожидается, что 22-летний игрок не получил серьезной травмы, а потому сможет сыграть с незначительным дискомфортом 28 сентября против баскской команды. А уже 1 октября команду Ганси Флика ожидает игра против ПСЖ в Лиге чемпионов.
Напомним, что ранее Барселона потеряла из-за повреждений Рафинью, Жоана Гарсию и Фермина Лопеса. А до этого Гави вылетел на 5 месяцев из-за травмы колена.
