Эпидемия травм в Барселоне продолжается. На тренировке перед матчем против Реал Сосьедада небольшого повреждения получил Марк Касадо, информирует Diario SPORT.

Медицинские работники Барселоны прибегли к мере пресечения, но ожидается, что 22-летний игрок не получил серьезной травмы, а потому сможет сыграть с незначительным дискомфортом 28 сентября против баскской команды. А уже 1 октября команду Ганси Флика ожидает игра против ПСЖ в Лиге чемпионов.

Напомним, что ранее Барселона потеряла из-за повреждений Рафинью, Жоана Гарсию и Фермина Лопеса. А до этого Гави вылетел на 5 месяцев из-за травмы колена.

