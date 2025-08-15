"Я не очень рад ситуации с регистрациями, но доверяю клубу. Нам нужно подождать до завтра. То же самое было в прошлом сезоне. Мы должны сосредоточиться на том, что можем сделать. Остальное я доверяю клубу.

"Трудно отказать": Иньиго впервые прокомментировал свой трансфер из Барселоны в Аль-Наср

Я уже говорил об Иньиго. Мы летели обратно из Южной Кореи в Барселону. Это стало для меня неожиданностью, но я прекрасно понимаю. Я не рад, потому что он фантастический игрок с замечательным характером. Он выполняет то, что ему говорит тренер. Он был игроком, который очень помогал партнерам, он знал свою работу, выполнял то, что ему говорили... Он был одним из лидеров в раздевалке, замечательным игроком и человеком. Желаю ему всего наилучшего", – цитирует Флика Marca.

Напомним, уже завтра (16 августа) Барселона на поле Мальорки сыграет матч первого тура Ла Лиги. "Кулес" успели зарегистрировать лишь вратаря Жоана Гарсию, а другие новички Маркус Рашфорд и Руни Барджи пока недоступны. Также не сыграют Войцех Щенсны, Жерар Мартин и Эктор Форт, которые подписывали новые контракты.

