Дани Алвес будет защищать цвета каталонского клуба с цифрой 8 на спине, сообщает журналист Жерар Морено в Twitter.

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Ранее этот номер принадлежал легенде клуба Андресу Иньесте, который сейчас выступает за японский Виссел Кобе. Во время своей первой каденции в лагере "Блаугранас" (2008-2016 годы) Дани успел поиграть под номером 22, 6 и 2.

Напомним, 38-летний Алвес подписал контракт с Барсой до конца сезона с возможностью продления еще на год.

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