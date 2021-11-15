Барселона доверит Алвесу культовый номер Иньесты
22:41 - Читати українською
Защитник Барселоны Дани Алвес определился с игровым номером.
Дани Алвес будет защищать цвета каталонского клуба с цифрой 8 на спине, сообщает журналист Жерар Морено в Twitter.
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Ранее этот номер принадлежал легенде клуба Андресу Иньесте, который сейчас выступает за японский Виссел Кобе. Во время своей первой каденции в лагере "Блаугранас" (2008-2016 годы) Дани успел поиграть под номером 22, 6 и 2.
Напомним, 38-летний Алвес подписал контракт с Барсой до конца сезона с возможностью продления еще на год.
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