Усман Дембеле продолжит защищать цвета Барселоны. Контракт вингера, который из-за травмы вылетел примерно до ноября, истекает летом следующего года. Француз, похоже, таки достиг согласия по условиям нового соглашения, хотя мог бы с 1 января вести переговоры с другими клубами.

Барселона шантажом склоняет Дембеле к продлению контракта

Агенты игрока сумели уладить недоразумение с Барселоной. 24-летний чемпион мира даже согласился на небольшое снижение зарплаты и поставит подпись под контрактом на 1-2 года. Соответственно, следующим летом Барселона не потеряет Дембеле бесплатно, сообщает Sport.es.

Напомним, ранее Барса даже угрожала Усману шантажом, если тот откажется продлить контракт. Француз рисковал не попасть в заявку на сезон.

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