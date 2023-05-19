Хави в ближайшее время продлит контракт с Барселоной до 2026 года.

На следующей неделе главный тренер Барселоны Хави встретится с президентом клуба Жоаном Лапортой, чтобы продлить контракт. Как информирует Diario Sport, обе стороны достигли устного соглашения – договор между клубом и специалистом будет продлён до лета 2026 года.

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Согласно источнику, зарплата Хави не будет снижена – тренер осознаёт тяжелое финансовое положение клуба и не намерен "выбивать" для себя существенное повышение оклада.

В этом сезоне Хави выиграл с Барселоной Суперкубок Испании и Ла Лигу. Тренер планирует продолжить перестройку команды с уходом Серхио Бускетса в межсезонье.

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