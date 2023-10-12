Бразильский форвард Витор Роке станет игроком Барселоны в начале 2024 года – на 6 месяцев быстрее, чем планировалось ранее.

Летом 2023 года Барселона приобрела у Атлетико Паранаэнсе права на Виктора Роке. За нападающего, уже дебютировавшего за национальную сборную Бразилии, заплатили 30 миллионов евро плюс бонусы.

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Он должен был присоединиться к "сине-гранатовым" после завершения сезона 2023/24, но Барса получит футболиста уже в зимнее окно. Об этом сообщил представитель 18-летнего форварда Андре Кури, ранее работавший в Барселоне.

"Витор Роке хорошо восстанавливается от травмы. Максимум через 4 недели он будет готов. В январе он присоединится к Барселоне. С Атлетико Паранаэнсе все согласовано", – цитирует Кури Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

Недавно Витор Роке получил травму в матче чемпионата Бразилии, но форварду повезло. Повреждение оказалось не очень серьезным, поэтому операция не понадобится. Роке в 78 матчах за Атлетико Паранаэнсе забил 27 голов и отдал 11 ассистов.

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