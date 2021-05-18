Руководство испанской Барселоны после краха чемпионских амбиций в Ла Лиге решило позаботиться о следующем сезоне и будущем перспективного исполнителя.

Тренерский штаб "блаугранас" заранее предоставил отдых Педри, сообщает Marca.

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Менеджмент Барсы обеспокоен эмоциональным выгоранием хавбека. 18-летний Педри фактически со старта кампании попал в основную обойму команды Кумана. Медперсонал каталонцев также встревожен влиянием нагрузок на не до конца сформированный организм юниора. В конце концов, общим решением медиков и тренеров таланта не возьмут на не имеющий турнирного значения матч против Эйбара.

В нынешнем сезоне Педри провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач. По прогнозам испанской прессы, хавбек сыграет в основе сборной Испании на Евро-2020.

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