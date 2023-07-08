Барселона все же сможет порадовать своих фанатов приобретением одного из главных талантов Бразилии.

Каталонцы наконец пришли к соглашению с Атлетико Паранаэнсе по поводу всех ключевых деталей трансфера 18-летнего форварда Витора Роке, сообщает Sport.es.

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Барселона предложила бразильцам 30 млн евро +31 млн бонусами вместо 35+10, фигурировавших в рамках первого договора. Обмен документами затянулся на несколько недель, что начало раздражать руководство Атлетико Паранаэнсе. "Кулес" сейчас имеют очень ограниченные финансовые возможности и были вынуждены пересмотреть соглашение. Барсе удалось растянуть срок выплат на 4 года, уменьшить "твердую" часть, но пообещать большие бонусы.

Роке станет рекордной продажей в истории Атлетико Паранаэнсе, однако на Камп Ноу переедет только в январе 2024-го. Нападающий провел 66 матчей за взрослую команду "Урагана", оформив 22 гола и 9 ассистов. Юноша успел дебютировать за сборную Бразилии. Роке хотел перейти именно в Барселону, согласившись на относительно скромную зарплату – 3,6 млн евро "грязными" в год (1,5 млн "чистыми"). ПСЖ, МЮ и Тоттенхэм были готовы предложить втрое больше.

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