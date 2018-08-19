Барселона дома разгромила Алавес

В первом матче нового сезона чемпионата Испании Барселона разгромила Алавес благодаря голам Месси и Коутинью.

Матч тяжело давался Барселоне – особенно в первом тайме. Алавес оказался очень организованным коллективом, грамотно перекрывая зоны и не позволяя каталонцам создавать остроту после академических розыгрышей. Несколько раз Алавес ловил соперника на контратаках, однако индивидуальный класс нападающих не позволял обыграть защитников Барсы. Тем не менее, "блаугранас" создали серию очень серьезных возможностей для взятия ворот, наиболее яркими из которых стал выход Месси один на один под углом (пробил мимо ворот), удар Месси в перекладину со штрафного и выход Дембеле один на один после передачи все того же Лео (спас голкипер).

В первом тайме отличиться не удалось, поэтому Эрнесто Вальверде решил увеличить количество атакующих игроков, выпустив вместо Семеду Коутинью. Каталонцы стали больше "мельтешить" перед штрафной, однако Алавес с горем пополам держался. Спасать ситуацию пришлось Месси, который на 64-й минуте со штрафного пробил под стенкой – удар был настолько точно рассчитан, что Лео пошел праздновать ещё до того, как мяч влетел в ворота. Кстати, этот гол стал 6000-м в истории Барселоны.

После этого судьба Алавеса была решена. Гости перестали успевать за игроками Барселоны и начали глотать момент за моментом: один на один выходили Месси и Суарес, Лео пробивал в штангу из пределов штрафной, Коутинью не забивал с еще более близких дистанций. Долго это продолжаться не могло, и на 82-й минуте все тот же Коутинью ворвался в штрафную и пробил в правый угол ворот без шансов для вратаря – 2:0! На последней же минуте Лео Месси установил окончательный счет – 3:0.

Таким образом, Барселона набрала первые три очка в сезоне и вместе с Леванте возглавила турнирную таблицу. Алавес с нулем в графе очков упал на предпоследнюю позицию.

Чемпионат Испании 2018/2019, 1-й тур

Барселона – Алавес – 3:0

Голы: Месси, 64, 90+3 Коутинью, 82