"Барселона должна освободить место для новых звезд", – Ривалдо вынес вердикт Дембеле

Бывший форвард Барселоны Ривалдо не устает давать трансферные советы каталонскому гранда.

"Дембеле подписали уже почти три года назад. У него было достаточно времени показать себя. Он все еще нападающий с потенциалом, но летом будет прекрасная возможность его продать или обменять на другого футболиста.

Барселона идет на жертвы ради Неймара и Лаутаро – каталонцы устраивают массовую чистку на 245 млн

Барселона летом хочет подписать Неймара и Лаутаро Мартинеса. Им нужно будет сократить свой состав. Чтобы кто-то пришел в команду, кому-то нужно будет уйти", – цитирует Ривалдо AS.

Напомним, каталонцы приобрели француза у Боруссии Д за 125 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Дембеле провел всего 5 матчей, в которых отметился голом.

Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшують