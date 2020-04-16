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"Барселона должна освободить место для новых звезд", – Ривалдо вынес вердикт Дембеле

20:20 25 Читати українською
"Барселона должна освободить место для новых звезд", – Ривалдо вынес вердикт Дембеле
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Бывший форвард Барселоны Ривалдо не устает давать трансферные советы каталонскому гранда.

"Дембеле подписали уже почти три года назад. У него было достаточно времени показать себя. Он все еще нападающий с потенциалом, но летом будет прекрасная возможность его продать или обменять на другого футболиста.

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Барселона летом хочет подписать Неймара и Лаутаро Мартинеса. Им нужно будет сократить свой состав. Чтобы кто-то пришел в команду, кому-то нужно будет уйти", – цитирует Ривалдо AS.

Напомним, каталонцы приобрели француза у Боруссии Д за 125 млн евро. В нынешнем сезоне Ла Лиги Дембеле провел всего 5 матчей, в которых отметился голом.

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