Ницца арендовала защитника Барселоны Жан-Клера Тодибо, сообщает официальный сайт французского клуба.

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Соглашение о сотрудничестве между клубом и 21-летним игроком рассчитано до 30 июня 2021-го. Первую половину сезона француз провел в Бенфике на правах аренды, но из-за своей травматичности не смог закрепиться в лагере "орлов".

После 21 тура Лиги 1 Ницца расположилась на 13-й строчке турнирной таблицы.

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