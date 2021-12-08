Барселона достигла окончательной договоренности с Манчестер Сити по поводу трансфера Феррана Торреса во время зимнего трансферного окна, сообщает El rincón del barcelonista.

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Переход может обойтись "блаугранас" в 57 миллионов евро. 45 млн Барса выплатит "горожанам" двумя частями летом 2022 и 2023 годов. Еще 12 миллионов предусмотрены коллективу из Манчестера в виде бонусов.

Заметим, что Ферран выступает за Сити с августа 2020-го. В текущем сезоне Торрес имеет очень мало игрового времени: 7 поединков, 3 гола и 1 результативная передача.

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