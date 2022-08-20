Между представителями Депая и Барселоной есть договоренность о разрыве контракта – для этого нужно, чтобы Ювентус договорился о сотрудничестве с нидерландцем, сообщает Фабрицио Романо.

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"Старая синьора" должна согласовать с Мемфисом его личный контракт. Сообщалось, что Депаю предлагают договор на 2 года. Лишь после того, как Ювентус договорится с нидерландцем, Барселона разорвет с ним контракт.

Добавим, что Депай стал игроком "блаугранас" летом 2021 года, сыграл за команду в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 2 ассиста.

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