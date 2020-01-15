toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Барселона договорилась о приобретении хавбека Палмейраса

15 января 10:27 302 Читати українською
Барселона договорилась о приобретении хавбека Палмейраса
Матеус Фернандес / Fox Sports Brazil

Каталонский гранд вскоре усилится бразильским полузащитником Матеусом Фернандесом.

Барселона согласилась выплатить за 21-летнего игрока 11 млн евро, которые требовал Палмейрас, информирует Globo Esporte. Правда, "вердау" принадлежит лишь 75% прав на футболиста, а остальные 25% оставил за собой его предыдущий клуб – Ботафого. Официально трансфер можно будет оформить только тогда, когда свое согласие даст клуб из Рио-де-Жанейро.

Барселона может вернуть Коутинью из Баварии – бразилец нужен Сетьену

Отметим, что скауты Барселоны следили за Матеусом Фернандесом в течение двух лет. В прошлом чемпионате Бразилии хавбек сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол.

Культ Месси, отрезанные пальцы ради Кройфа и автограф Бускетса – Барселону возглавил тренер с ДНК каталонцев

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1531
Теги
Трансферы Испания Трансферы Барселоны Барселона Барселона Трансферы Чемпионата Испании Матеус Фернандес Матеус Фернандес Палмейрас Палмейрас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
19
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук