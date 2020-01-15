Барселона договорилась о приобретении хавбека Палмейраса

Каталонский гранд вскоре усилится бразильским полузащитником Матеусом Фернандесом.

Барселона согласилась выплатить за 21-летнего игрока 11 млн евро, которые требовал Палмейрас, информирует Globo Esporte. Правда, "вердау" принадлежит лишь 75% прав на футболиста, а остальные 25% оставил за собой его предыдущий клуб – Ботафого. Официально трансфер можно будет оформить только тогда, когда свое согласие даст клуб из Рио-де-Жанейро.

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Отметим, что скауты Барселоны следили за Матеусом Фернандесом в течение двух лет. В прошлом чемпионате Бразилии хавбек сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол.

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