Арсенал согласился отпустить Пьер-Эмерика Обамеянга в Барселону на правах аренды до конца сезона, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

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Сам габонский форвард тоже поддержал такую перспективу. Однако приезд Обамеянга на Камп Ноу может состояться только если каталонцам удастся избавиться от скандального форварда Усмана Дембеле, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Обамеянг также "побил горшки" с руководством Арсенала и около двух месяцев не попадает в заявку лондонцев.

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