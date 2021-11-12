Защитник Дани Алвес близок к возвращению в главный клуб своей жизни.

Бразилец согласовал с руководством "блаугранас" все детали контракта, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Пуйоль близок к возвращению в Барселону – Хави нашел должность для товарища

Соглашение рассчитано на один сезон. На подписании 38-летнего защитника лично настаивал Хави, для которого это будет первый трансфер после назначения главным тренером Барселоны. В сентябре Алвес расстался с Сан-Паулу, поэтому достанется каталонцам на правах свободного агента.

Напомним, бразилец уже выступал за Барселону в 2008-2016 годах. В составе "блаугранас" завоевал 23 трофея, среди которых 6 чемпионств Примеры и 3 победы в Лиге чемпионов.

Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі