Административный суд отклонил судебный запрет на просьбу Ла Лиги о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

После длительной судебной тяжбы Барселона в конце концов снова может зарегистрировать на сезон двух игроков. Речь идет о Дани Ольмо и Пау Виктора, сообщает Diario AS.

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас приложил немало усилий, чтобы подать апелляцию в административные суды после отказов спортивных организаций поддержать его позицию. Однако теперь решение суда гарантирует, что Дани Ольмо и Пау Виктор без проблем смогут участвовать в матчах Ла Лиги, Кубка Испании и Лиги чемпионов.

Напомним, что Дани Ольмо перешел в Барселону летом 2024 года с РБ Лейпциг. За каталонцев он сыграл 28 матчей в текущем сезоне, забив 8 голов и отдав 5 ассистов.

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