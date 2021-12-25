Каталонский клуб на официальном сайте продолжает продавать амуницию бывшей звезды, информирует AS.

Барселона оставила игроков без рождественских подарков

На некоторых экземплярах есть автографы Месси, поэтому они стоят больших денег. Самая большая цена у футболки сезона 2013/14, которую подписали сам Лео, Хави и Иньеста. За нее нужно выложить почти 3 тысячи евро. Также есть капитанская повязка Месси за 643 евро и прошлогодняя футболка за 1170 евро.

Напомним, прошлым летом аргентинец присоединился к ПСЖ свободным агентом. Месси провел в структуре Барсы 18 сезонов, за которые выиграл 35 трофеев.

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