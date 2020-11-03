"Что нужно, чтобы Динамо сделало сюрприз? Думаю, что завтра будет сложная игра. У нас много больных игроков. Это не идеальная ситуация, но, к сожалению, такие обстоятельства. Нужно сыграть разумно и быть одним целым, чтобы сделать сюрприз. Нужно достичь максимального результата. Хотим сыграть на высшем уровне.

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Утром мы сдали анализы и ждали результатов. За час до тренировки, результаты были отрицательными. Я хочу завтра сыграть. Конечно, мы должны думать только об игре, а не о других посторонних факторах. Попробуем акклиматизироваться на стадионе и сыграть завтра.

Роль Суераса до ухода из Барселоны? Это нападающий, который много сделал для Барселоны. У него были очень хорошие отношения с Месси. У команды много хороших футболистов. Не хватает девятого номера, как Суарес, но Барса адаптируется. У них много вариантов, игроки могут меняться позициями. Суарес очень много дал клубу, но есть и другие футболисты", – цитирует Де Пену Динамомания.

Напомним, Динамо после двух туров имеет одно очко в своем активе. Уже завтра, 4 ноября, киевляне сыграют с Барселоной. Начало в 22:00.

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