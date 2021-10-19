Барселона и Динамо встретятся в третьем туре ЛЧ 2021/22. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч Барселона – Динамо стартует 20 октября в 19:45 по Киеву. Поединок группы E состоится на Камп Ноу, а "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры. После двух туров ЛЧ каталонцы не набрали ни одного очка и идут последними в квартете. Динамо с одним пунктом занимает третью строчку. Обе команды не забили еще ни одного мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Мирча Луческу попытается взять реванш у Рональда Кумана за два поражения в прошлом сезоне.

Барселона – Динамо: киевляне объявили состав на матч Лиги чемпионов

Барселона – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов

Популярная контора William Hill явным фаворитом поединка считает Барселону. На победу "сине-гранатовых" выставили коэффициент 1.25, а на триумф Динамо дают целых 12.00. Ничья – 6.00. На то, что обе команды забьют гол, принимают ставки с коэффициентом 1.91. На то, что отметится кто-то один из соперников, предлагают поставить за 1.80. Стандартный тотал больше 2,5 оценили в 1.50, а тотал меньше 2,5 – в 2.50. Соответственно, букмекер ожидает довольно результативного поединка на Камп Ноу.

Специалисты Bwin оценивают шансы оппонентов примерно так же. Успех Барселоны оценен коэффициентом 1.24, а победа киевлян – 11.00. Ничья – 6.50. Наиболее вероятным итогом игры считают победу Барсы со счетом 2:0 – на такой результат предлагают поставить за 7.00. По мнению букмекера, первыми забьют хозяева. Такую вероятность оценили в 1.25, а вот на то, что счет откроет команда Луческу, принимают ставки с коэффициентом 4.20.

Заметим, Барселона и Динамо встречались в Лиге чемпионов 2020/21. Тогда на Камп Ноу "бело-синие" проиграли 1:2, а в Киеве потерпели разгром 0:4. В общем команды сыграли между собой 10 матчей – 7 поединков выиграли "сине-гранатовые", а еще 3 игры завершились триумфом Динамо.

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