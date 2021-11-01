Киевское Динамо сыграет с Барселоной на НСК Олимпийский в матче 4-го тура группового этапа ЛЧ. Где смотреть игру онлайн и на каком канале подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Барселона стартует 2 ноября в 22:00 по Киеву. Поединок группы E состоится на Олимпийском НСК, а "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию игры. Каталонцам нужна исключительно победа, чтобы зацепиться за второе место. Они уступают Бенфике одним очком. Динамо замыкает таблицу (1 балл). Бавария – безапелляционный лидер квартета (9 пунктов).

Динамо – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

На территории Украины поединок традиционно покажет платформа MEGOGO – новый официальный транслятор еврокубков. Для просмотра встречи онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставки) требуется предоплаченная подписка.

Также онлайн-трансляция матча "Динамо – Барселона" будет доступна на платформе Volia TV.

Отметим, что каталонский гранд переживает самый большой кризис в новейшей истории клуба. Недавно Барса уволила Рональда Кумана, команда идет в середине турнирной таблицы Примеры с отставанием в 9 очков от лидера. Смена тренера пока не помогает – домашняя ничья с Алавесом перед вояжем в Киев. Ожидается, что после матча с Динамо Лапорта отправится в Катар на переговоры с Хави.

Динамо не впечатляет на евроарене, зато в чемпионате Украины команда Лаческу чувствует себя прекрасно – первое место после 13 туров. Последней жертвой киевлян в УПЛ стал Мариуполь.